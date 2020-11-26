Подрядчик вернет Минстрою 28,8 млн руб. за срыв строительства квартир для переселенцев из аварийного жилья в Ингушетии

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Министерство строительства республики в судебном порядке добилось расторжения договора с недобросовестной строительной фирмой, не выполнившей задачи по возведению жилья для переселенцев из аварийных домов в Малгобеке, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«В связи с тем, что стройфирма не исполнила свои контрактные обязательства, решением Арбитражного суда республики госконтракт с ней расторгнут, оплаченные финансовые средства в размере 28,8 млн руб. подлежат взысканию в пользу Минстроя Ингушетии», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2016 году для жителей Малгобека, проживающих по адресу Базоркина, 56, было начато строительство многоквартирного дома. Минстроем по результатам торгов был заключен госконтракт на приобретение квартир в рамках долевого участия с ООО.

Граждан из дома на улице Базоркина, 56, по контракту планировалось переселить в новый дом, который должны были построить на месте снесенного. При этом собеседник отметил, что вопросы сноса аварийных домов, временного выселения граждан, а также определения участков для возведения новых объектов находятся в компетенции муниципалитетов. Упомянутый контракт министерство заключило только после предоставления застройщиком правоустанавливающих документов и разрешения на строительство.

После заключения контракта в декабре 2016 года на счета компании в течение 2017 года перечислены авансовые средства в размере 28,8 млн рублей. Фирма должна была построить три новых дома в Малгобеке, в том числе и на улице Базоркина, 56. Возведение 36-квартирного дома было начато и выполнено на уровне каркаса пяти этажей и обустройства кровли. Впоследствии работы были приостановлены. На требования Минстроя Ингушетии продолжать работу компания не реагировала. Поэтому ведомство подало иск на стройфирму в суд.

В связи с поручением Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова о завершении строительства двух многоквартирных домов на улице Базоркина, 56 и 64, до конца года и переселении жителей аварийного фонда, определён инвестор, готовый достроить объекты в сжатые сроки.

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