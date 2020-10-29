Подросток за рулем Porsche протаранил два автомобиля полицейских в Ингушетии и скрылся, есть пострадавшие

«Полицейские в селе Экажево при проведении рейдов попытались остановить автомашину Porsche Cayenne, Водитель иномарки, не подчинившись требованиям правоохранителей, совершил маневр разворота, протаранил находившиеся на обочине автодороги служебную автомашину «Лада Гранта» и патрульную автомашину Skoda Octavia» — пояснил представитель ведомства.

По его словам, после этого иномарка направилась в сторону села Сурхахи. Автомашины полиции получили механические повреждения. В больницу с различными телесными повреждениями обратились трое дорожных полицейских и сотрудник отдела уголовного розыска.

Стражи правопорядка организовали преследование иномарки, был введен план «Перехват»

Через некоторое время в отдел полиции обратился 15-летний житель села Сурхахи, пояснивший, что двигаясь на автомобиле, после проезда на запрещающий сигнал светофора, он заметил преследование и, совершая маневр разворота, протаранил их автомашины, после чего скрылся с места происшествия.

Также подросток указал местонахождение автомобиля, у которого оказались подложные номерные знаки, числящиеся за жительницей города Беслан (Берса-Юрт).

Иномарка доставлена в отдел МВД России по Назрановскому району.