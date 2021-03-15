Ценовая политика

Подорожание бензина в Ингушетии Минэнерго объяснило сезонным спросом и морозами

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Минэнерго России прокомментировало повышение цен на бензин в Ингушетии в начале марта. Это связано с общей инфляцией, колебанием оптовых цен на фоне сезонного спроса, а также с ростом спроса из-за заморозков, сообщает пресс-служба министерства.

По информации Росстата, стоимость бензина 1–9 марта увеличилась на 12 копеек, до 47,09 руб. за литр. Цена литра дизельного топлива выросла на 7 коп., до 49,25 руб. Биржевая цена на бензин Аи-92 достигла максимума. Тонна Аи-92 стоит 55,75 тыс. руб.

Ранее издание сообщалось, что на АЗС Ингушетии за неделю выросли цены на топливо, заметно подорожал бензин — на 30 копеек и дизельное топливо — на 7 копеек.

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