Подорожание бензина в Ингушетии Минэнерго объяснило сезонным спросом и морозами

По информации Росстата, стоимость бензина 1–9 марта увеличилась на 12 копеек, до 47,09 руб. за литр. Цена литра дизельного топлива выросла на 7 коп., до 49,25 руб. Биржевая цена на бензин Аи-92 достигла максимума. Тонна Аи-92 стоит 55,75 тыс. руб.

Ранее издание сообщалось, что на АЗС Ингушетии за неделю выросли цены на топливо, заметно подорожал бензин — на 30 копеек и дизельное топливо — на 7 копеек.