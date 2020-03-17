Под медицинским наблюдением в Ингушетии находятся 3 человека, которые прибыли из стран с эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 16 марта на территории республики случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 3 человека, которые прибыли из стран с эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19. Наблюдение за одним из них завершено, человек здоров, лабораторные анализы отрицательные. Все наблюдаемые изолированы по месту проживания с ежедневным медицинским наблюдением. Первые результаты отрицательные, респираторная симптоматика отсутствует, на данный момент граждане здоровы, наблюдение продолжается.

Министерство здравоохранения Республики Ингушетия в целях предупреждения завоза новой коронавирусной инфекции рекомендуют соблюдать правила гигиены.