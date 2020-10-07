Под бдительным оком: «Ростелеком» предоставил облачное видеонаблюдение и интернет торговому комплексу «Южный» в Ставрополе

«Наш сервис видеонаблюдения разработан для бизнеса любого размера. Технологии и цифровые решения надежны, не требуют закупки дополнительного оборудования или приобретения лицензий. Доступ к видеокамерам и управление ими, а также просмотр видео из архива возможны из любой точки мира, где есть интернет. При этом можно вести как постоянную запись событий, так и настроить наблюдение под конкретные задачи. Например, активировать видео на движение или звук, появление подозрительных объектов и другие цели», — рассказал Мурад Айдемиров, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Дополнительно к видеонаблюдению специалисты компании развернули на территории комплекса для посетителей и персонала 20 точек доступа Wi-Fi со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. В состав услуги входит доступ в личный кабинет, откуда заказчик может управлять политикой доступа, настраивать стартовую страницу, в том числе и рекламный контент на ней, анализировать предпочтения посетителей в товарах и услугах, а также многое другое.

«Наш комплекс посещает до шести тысяч покупателей и заезжает около семисот машин в день. Рядом находится автовокзал, куда ежедневно прибывает до четырёх тысяч пассажиров со всего Северного Кавказа. При таком потоке людей контроль обстановки и поддержание необходимого уровня безопасности с помощью постов охраны и обычных камер на входе практически невозможен. Поэтому мы подключили удобное решение от «Ростелекома», которое обеспечивает нашим посетителям высокую безопасность и комфорт», — отметил Астимир Жамборов, коммерческий директор ТК «Южный».

«Южный» — второй торговый комплекс в Ставрополе, который в этом году «Ростелеком» оснастил умным видеонаблюдением. В апреле аналогичная система появилась в ТРЦ «Галерея». Всего же выбор в пользу облачного видеонаблюдения от национального цифрового провайдера уже сделали более 200 предприятий и коммерческих организаций Ставропольского края. Среди очевидных преимуществ предприниматели отмечают простоту внедрения сервиса: настройка оборудования занимает всего несколько минут. Управлять услугой можно в личном кабинете. Записи с камер видеонаблюдения доступны в режиме реального времени с любого устройства: смартфона, планшета или компьютера. Видеозаписи хранятся в облаке на серверах центров обработки данных «Ростелекома» под надежной защитой.

Оставить заявку на подключение сервиса «Видеонаблюдение для бизнеса» можно на сайте компании или по телефону 8 800 200 30 00.