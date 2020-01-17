Почти все директора ГУПов Ингушетии застраховали свой урожай озимых

Министр сельского хозяйства региона Магамед Гагиев отметил, что с учетом непредсказуемо меняющихся погодных условий страхование урожая — эффективный метод, который позволит спасти предприятие от больших финансовых потерь при возникновении чрезвычайной ситуации.

Гагиев потребовал от руководителей хозяйств провести ремонт и санитарную обработку животноводческих помещений сельхозпредприятий, а также предусмотреть кормовую базу для скота.