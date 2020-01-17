АПК

Почти все директора ГУПов Ингушетии застраховали свой урожай озимых

0

Практически все руководители ГУПов Ингушетии застраховали урожай озимых, а общая площадь застрахованных посевов превысила 10 тысяч га.

Министр сельского хозяйства региона Магамед Гагиев отметил, что с учетом непредсказуемо меняющихся погодных условий страхование урожая — эффективный метод, который позволит спасти предприятие от больших финансовых потерь при возникновении чрезвычайной ситуации.

Гагиев потребовал от руководителей хозяйств провести ремонт и санитарную обработку животноводческих помещений сельхозпредприятий, а также предусмотреть кормовую базу для скота.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе Ингушетии обнаружили труп пенсионера
Бачурин и Коробкин навестили в больнице раненых при нападении на пост в Магасе ингушских полицейских
Рустам Угурчиев одержал уверенную победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо на приз общества «Динамо»
В Зязиков-Юрте состоялись мастер-классы членов Ассоциации ремесленников Ингушетии
«Ростелеком» обновляет защиту клиентов от DDoS-атак
В Назрани завершилось первенство республики по вольной борьбе
Братья Тутаевы в составе сборной Швеции выступят на международном турнире Flatz Open
Магас участвует во всероссийском проекте «Город России — национальный выбор»
В Северо-Кавказском федеральном округе запускается единый информационный туристский портал
В краеведческом музее Ингушетии откроется выставка «Летопись истории рода Кокурхоевых»
Глава правительства Ингушетии проверил ход строительства психоневрологической больницы в республике

Главное

Яндекс.Метрика

 