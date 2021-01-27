Мошенничество

Почти на 800 тыс. рублей обманула жительницу Ингушетии интернет-мошенница

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Почти на 800 тысяч рублей обманула жительницу Ингушетии интернет-мошенница, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что в дежурную часть ОМВД России по Назрани с заявлением обратилась жительница сельского поселения Экажево Назрановского района 1988 года рождения.

Женщина сообщила, что в период с 6 по 12 января текущего года в социальной сети «Инстаграм» на сайте «lesilla_italian» по продаже женской одежды, обуви, сумок и других аксессуаров, неизвестное лицо, назвавшись представителем интернет-магазина «Байер» Екатериной Родиной, осуществляло переписку с заявительницей.

Жительница региона перевела «Екатерине» денежные средства в сумме 768 974 рублей на приобретение различных товаров. Никаких товаров заявительница не получила, связь с неустановленным лицом ею утеряна, говорится в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России.

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