Почти 83% от всех заболевших Covid-19 в Ингушетии уже выздоровели
По информации республиканского оперативного штаба, в Ингушетии от 2550 заболевших Covid-19 уже выздоровели 2113 человек, почти — 83%.
На 13 июня проведено 18595 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2550 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+40 за сутки).
Скончалось за весь период 63 человека, выздоровело — 2113 (+228 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.
Госпитализировано 374 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 204.
26 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
540 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.