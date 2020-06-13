Коронавирус

Почти 83% от всех заболевших Covid-19 в Ингушетии уже выздоровели

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По информации республиканского оперативного штаба, в Ингушетии от 2550 заболевших Covid-19 уже выздоровели 2113 человек, почти — 83%.

На 13 июня проведено 18595 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2550 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+40 за сутки).

Скончалось за весь период 63 человека, выздоровело — 2113 (+228 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.

Госпитализировано 374 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 204.

26 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

540 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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