Почти 80% населения Ингушетии обеспечат качественной питьевой водой из централизованных источников

«Работы по бурению новых 8 артезианских скважин в Магасе были начаты еще в 2019 году. Цена контракта свыше 49 млн. руб. На сегодняшний день пробурено 4 скважины, установлены погружные насосы, уложено свыше 300 метров трубопровода. Кроме этого, над тремя скважинами построены здания, установлен один трансформатор, вся территория ограждена сеткой. Готовность объекта оценивается на 33%», — говорится в сообщении.

Что касается строительства нового водопровода и насосной станции в Малгобеке, то работы на данном объекте только начаты и согласно проекту, будут завершены в 2021 году, добавили в пресс-службе.

Напомним, Ингушетия участвует в пяти из одиннадцати федеральных проектов национального проекта «Экология», а именно: «Чистая страна», «Создание комплексной отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Сохранение лесов».