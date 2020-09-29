По ее словам, в связи с выходом республики на 3-й этап снятия ограничений и последующими массовыми выездами населения на отдых и возвращением из курортных зон, в том числе морского побережья, началом учебного года и предшествовавшими школьными ярмарками, наблюдался рост заболеваемости, начиная с середины августа. Также в августе-сентябре значительно увеличилось количество свадеб.

«Из 657 заболевших за последние 14 дней в анамнезе у 11,3% — возвращение из курортных зон, 36,2% посещали за последние две недели свадьбы или похороны, 41,7% — семейные контакты», — пояснила Гетагазова.

Она отметила важность соблюдения требований по наличию резервного фонда инфекционных коек ввиду роста заболеваемости и уместность увеличения лабораторных мощностей.

«В настоящее время на территории региона тестирование обеспечивают 7 лабораторий, ими проводится порядка 700 исследований в сутки. Работа большинства из них организована в круглосуточном режиме и без выходных. Тем не менее, целесообразно развертывание дополнительных лабораторных мощностей для увеличения охвата населения тестированием», — отметила заместитель руководителя ведомства.

Перед началом учебного года управлением были вручены дирекциям школ предостережения о недопустимости нарушений противоэпидемических санитарно-гигиенических требований во время учебно-воспитательного процесса. Проведено 123 проверки школьных организаций, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Ведомство также инициировало обращение в республиканскую прокуратуру в связи с несоблюдением в работающих объектах рекомендаций и санитарных правил по профилактике новой коронавирусной инфекции, в соответствии с которым проведены проверки объектов торговли, общественного питания, оказания услуг. По выявленным нарушениям составлен 41 административный материал по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России и передан на рассмотрение в судебные органы.

Гетагазова сделала акцент на необходимости продолжить соблюдение мер безопасности во время проведения различных мероприятий.

Сластенин обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности гостей предстоящего празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией (10 октября текущего года). По его словам, мероприятие на стадионе в городе Сунжа пройдет в условиях максимального контроля: приглашенных на событие гостей будут проверять тепловизорами, снабжать средствами индивидуальной защиты, а кресла на трибунах и используемые поверхности будут регулярно обрабатываться.

Премьер призвал руководителей ведомств и администраций муниципалитетов усилить разъяснительную работу с населением, продолжать контролировать соблюдение санитарно-гигиенических норм.

«Болезнь никуда не делась, она присутствует. Люди расслабились, цифры страшные, в последнее время количество умерших резко подскочило. Помимо сотрудников Роспотребнадзора у нас есть главы муниципальных образований, религиозные и общественные деятели, административный, участковый ресурс и другие. Все они должны возобновить работу с людьми, чтобы сохранялось понимание, что соблюдение несложных правил — это не рекомендация, а необходимость для защиты себя и своих близких от смертельной опасности», — отметил Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.