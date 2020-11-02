Коронавирус

Почти 6 тыс. человек вылечились от Covid-19 в Ингушетии за весь период

0

За весь период в Ингушетии от короновируса вылечились 5956 человек.

По состоянию на 2 ноября проведено 110716 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7466 впервые установленных диагноза Covid-19 (+62 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего скончалось 97 человек.

36 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35.

Госпитализировано всего — 414, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 134.

410 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский футболист Магомед Оздоев отличился голевой передачей в матче против подмосковных «Химок»
Стартовал финальный этап X Всероссийского конкурса «Народный участковый»
Юные ингушские джитсеры завоевали 48 медалей на открытом чемпионате «MAGAS OPEN 2020»
В Карабулаке провели масштабную благотворительную акцию
Представитель спортивного клуба «Ади Ахмад» Бекхан Оздоев успешно выступил на Кубке министра обороны РФ в Кызыле
ВТБ и «Ростелеком» запустили оплату услуг связи с использованием Системы быстрых платежей
Борцы из Ингушетии успешно выступили на международном турнире по греко-римской борьбе в Витебске
Ингушские дзюдоисты стали победителями и призерами Кубка вызова «Локомотив»
В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19
Руководитель госучреждения Ингушетии подозревается в даче взятки сотруднику УФСБ в размере 2 млн рублей
Против должностных лиц двух ингушских сельских поселений возбуждены уголовные дела за превышение полномочий

Главное

Яндекс.Метрика

 