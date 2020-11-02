Почти 6 тыс. человек вылечились от Covid-19 в Ингушетии за весь период
За весь период в Ингушетии от короновируса вылечились 5956 человек.
По состоянию на 2 ноября проведено 110716 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7466 впервые установленных диагноза Covid-19 (+62 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего скончалось 97 человек.
36 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35.
Госпитализировано всего — 414, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 134.
410 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.