Нацпроекты

Почти 4 тысячи ученических мест создали в Ингушетии в рамках нацпроекта в 2020 году

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В текущем году в республике в рамках нацпроекта «Образование» завершено строительство шести общеобразовательных учреждений. После ввода в эксплуатацию данных объектов будет создано около 4 000 ученических мест, сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минстрое.

«В данное время строителями ведется монтаж технологического оборудования и оформление документации с целью передачи объектов на баланс. Новые школы построены в Карабулаке, Яндаре, Средних Ачалуках, Плиево и Назрани. Проектная мощность образовательных учреждений 720 мест в каждом. После ввода в эксплуатацию данных объектов будет создано около 4 000 ученических мест и свыше 700 рабочих», — сказал собеседник.

По его словам, на эти работы из федерального бюджета было выделено почти 4 млрд руб.

«Всего в регионе в рамках нацпроекта «Образование» велось строительство 15 школ. Оставшиеся девять общеобразовательных учреждений будут введены в эксплуатацию в 2021 году. Новые школы появятся в Сунже, Троицком, Верхних Ачалуках, Инарках, Экажево, Барсуках, Яндаре, Назрани. Кроме этого, в 2021 году будет начато строительство еще двух школ в Карабулаке и Назрани. Проектная мощность всех объектов 720 мест», — добавили в Минстрое.

Отметим, что нацпроект «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Согласно федеральному проекту «Экспорт образования», к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов должно быть увеличено в два раза. На проектирование, строительство и реконструкцию студенческих городков в рамках «Экспорта образования» предполагается направить из федерального бюджета 102,2 млрд рублей.

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