Почти 11 тыс. случаев Covid-19 подтверждено в Ингушетии за весь период
На 18 декабря в Ингушетии проведено 156745 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10991 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+89 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
39 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.
Всего умерло 123 человека, выздоровело — 9267 (+23 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73.
Госпитализировано всего — 572, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 137.
847 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.