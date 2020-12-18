Коронавирус

Почти 11 тыс. случаев Covid-19 подтверждено в Ингушетии за весь период

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На 18 декабря в Ингушетии проведено 156745 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10991 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+89 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

39 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.

Всего умерло 123 человека, выздоровело — 9267 (+23 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73.

Госпитализировано всего — 572, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 137.

847 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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