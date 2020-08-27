Профилактика наркомании

Почти 100 граммов марихуаны изъято у двух жителей Ингушетии

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Правоохранителями Ингушетии у двух жителей Назрановского района республики 37 лет и 31 года изъято 40,89 и 57,52 грамма марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Оперативно-профилактические мероприятия проводятся в рамках операции «Мак-2020», в ходе которой силы правопорядка изымают у несознательных граждан сильнодействующие вещества и наркотические средства, говорится в релизе.

По фактам изъятия марихуаны возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).

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