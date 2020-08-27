Почти 100 граммов марихуаны изъято у двух жителей Ингушетии

Оперативно-профилактические мероприятия проводятся в рамках операции «Мак-2020», в ходе которой силы правопорядка изымают у несознательных граждан сильнодействующие вещества и наркотические средства, говорится в релизе.

По фактам изъятия марихуаны возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).