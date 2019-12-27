«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»

«Биометрия» — это первое защищенное отечественное мобильное приложение со встроенным алгоритмом шифрования, которое опубликовано в официальных магазинах приложений AppStore и Google Play. Приложение позволяет тем, кто ранее сдал биометрические данные в Единую биометрическую систему не выходя из дома стать клиентом любого банка. Для того чтобы открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать банковский перевод, нужно авторизоваться на портале госуслуг и подтвердить свои данные в Единой биометрической системе, произнеся случайно сгенерированную числовую последовательность.

С помощью мобильного приложения «Биометрия» пользователь может записать короткое видео (глядя в камеру назвать определенную последовательность цифр) и отправить запись по защищенному каналу связи для сравнения с шаблоном, который хранится в Единой биометрической системе. Если система опознала человека с вероятностью выше 99,99%, приложение сообщит об успешной проверке, и пользователь получит доступ к финансовым услугам.

Приложение позволяет в онлайн-режиме проверить статус биометрии, а также найти ближайшее отделение для регистрации, если пользователь еще не создал цифровой образ. В «Биометрии» также реализован демонстрационный режим, который показывает весь процесс биометрической идентификации, не открывая счет в банке.

«Главные принципы создания Единой биометрической системы — это доступность сервисов и безопасность пользователей. Для этого мы создали экосистему доступа к услугам банков через веб- и мобильные устройства. Мобильное приложение «Биометрия» стало первым в России защищенным приложением, опубликованном в официальных магазинах приложений. Мы прошли большой путь с регуляторами и владельцами магазинов приложений и сегодня можем сказать, что открытие счетов с использованием биометрии доступно пользователям всех популярных устройств», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

«Мы первыми среди российских банков внедрили в интернет-банке и мобильном приложении удаленную идентификацию на базе Единой биометрической системы и доступ к услугам банка. Каждый может сам выбрать наиболее удобный для него способ удаленной коммуникации с банком без визита в отделение. А теперь, с запуском приложения «Ростелекома», все возможности и преимущества удаленного обслуживания с помощью Единой биометрической системы доступны любому человеку независимо оттого, на какой ОС работает его смартфон. В нашем банке при помощи биометрических технологий можно получить весь спектр услуг: открыть счет или вклад, подать заявку на кредит, совершить перевод и платеж», — отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова.