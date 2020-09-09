Фотоконкурс

Победителя фотоконкурса «Кавказ без границ» Заура Плиева наградили в Москве

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Заур Плиев

На открытии фотовыставки «Кавказ без границ» в Москве наградили победителей одноименного конкурса, в числе которых фотограф из Ингушетии Заур Плиев. Церемония вручения наград состоялась в саду имени Баумана.

Плиев стал победителем в номинациях «Люди» и «Кухня», дипломы фотограф получил из рук заместителя генерального директора ТАСС Андрея Соколова.

Как сообщает ТАСС, из 327 поданных на конкурс заявок были выбраны 30 фотографий в 9 номинациях: «Люди», «Город», «Село», «Пейзаж», «Спорт», «Душа Кавказа», «Кухня», «С высоты птичьего полета» и «Мобильная фотография». Помимо этого, были подведены итоги в специальной номинации от портала «Это Кавказ».

Напомним, фотоконкурс «Кавказ без границ» проходил в онлайн-формате на сайте «Это Кавказ» с 20 июля по 14 августа текущего года. Он проводился информационным агентством ТАСС и министерством экономического развития России при поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и фонда «Посети Кавказ».

Основная цель конкурса — объединить талантливых фотографов Северо-Кавказского федерального округа, а также познакомить жителей и гостей России с богатством культурно-исторического наследия и красотой региона.

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