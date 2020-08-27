Победители соревнований по велосипедному спорту определились в городе Карабулаке Ингушетии

«Городская администрация организовала праздник для любителей велосипедного спорта. Мероприятие было посвящено приближающемуся юбилею города. Участники соревновались на муниципальном стадионе имени Идриса Зязикова в трех дисциплинах», — сказал собеседник издания.

По его словам, в турнире на преодоление полосы препятствий первенствовал Саид Хамчиев, второй результат показал Адам Шаухалов, замкнул призовую тройку Адам Албаков.

В медленном прохождении 10-метровой дистанции не было равных Тамерлану Галаеву, следующие два места заняли Саид Хамчиев и Мурад Измайлов. В скоростном этапе вокруг стадиона сильнейшим стал Адам Муцольгов, далее на пьедестале почета расположились Багаудин Коригов и Адам Албаков.

Все призеры соревнований получили медали, дипломы и ценные подарки. Организаторы также поощрили самого возрастного участника Тамерлана Галаева и самого юного велоспортсмена Амина Арсельгова.

Администрацию города на церемонии награждения представлял вице-мэр Карабулака Иналук Мальсагов.

Он поздравил призеров, поблагодарил участников за внимание к юбилею Карабулака, выразил надежду, что такой зрелищный и увлекательный спорт будет набирать у нас обороты, приобретая более массовый характер.

Напомним, в честь 25-й годовщины присвоения Карабулаку статуса города намечено проведение выставки декоративно-прикладного искусства, фестиваля творчества, открытие сквера Ветеранов после реконструкции, соревнования по стрельбе из лука и по шахматам, квест-игра «По улицам родного города».

Местом проведения главных торжеств станет парк Славы. Именно там 30 августа состоится большое праздничное мероприятие. На площадке разместятся пункты питания, выставки декоративно-прикладного творчества, а желающие посоревнуются в стрельбе из лука, игре по шахматам.

В Карабулаке проводятся конкурсы на лучшие поэтические и художественные произведения, посвященные знаменательной дате.

В администрации предупредили, что полнота и качество реализации сценарного плана, включающего в себя множество событий, зависят от эпидемиологической ситуации, которая сложится в Карабулаке на конец августа.