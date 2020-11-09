Победителей флешмобов-конкурсов, приуроченных ко Дню народного единства, будут чествовать в Летнем амфитеатре в Назрани
11 ноября в Малом зале Летнего амфитеатра в Назрани состоится церемония награждения победителей республиканских флешмобов-конкурсов, приуроченных ко Дню народного единства, сообщила пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.
Призеров и победителей вместе с руководителями приглашают на награждение.
«Убедительная просьба, всем быть в масках и соблюдать социальную дистанцию», — сказано в сообщении.
Начало мероприятия — в 14:30.