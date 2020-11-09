Конкурс

Победителей флешмобов-конкурсов, приуроченных ко Дню народного единства, будут чествовать в Летнем амфитеатре в Назрани

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11 ноября в Малом зале Летнего амфитеатра в Назрани состоится церемония награждения победителей республиканских флешмобов-конкурсов, приуроченных ко Дню народного единства, сообщила пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Призеров и победителей вместе с руководителями приглашают на награждение.

«Убедительная просьба, всем быть в масках и соблюдать социальную дистанцию», — сказано в сообщении.

Начало мероприятия — в 14:30.

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