Победе Исраила Арсамакова на Олимпийских играх в Сеуле — 32 года
Тридцать два года назад ингушский атлет Исраил Арсамаков стал олимпийским чемпионом.
С 18 по 29 сентября в 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея) проходили соревнования по тяжёлой атлетике. Арсамаков выступал в весовой категории до 82,5 кг.
Исраил Арсамаков — заслуженный мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике, неоднократный чемпион СССР, чемпион Европы 1986 года, серебряный призёр чемпионата мира — 1986, чемпион Олимпийских игр — 1988.