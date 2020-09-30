Олимпиада

Победе Исраила Арсамакова на Олимпийских играх в Сеуле — 32 года

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Тридцать два года назад ингушский атлет Исраил Арсамаков стал олимпийским чемпионом.

С 18 по 29 сентября в 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея) проходили соревнования по тяжёлой атлетике. Арсамаков выступал в весовой категории до 82,5 кг.

Исраил Арсамаков — заслуженный мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике, неоднократный чемпион СССР, чемпион Европы 1986 года, серебряный призёр чемпионата мира — 1986, чемпион Олимпийских игр — 1988.

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