По Военно-Грузинской дороге разрешили проезд для всех видов транспорта

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После расчистки от снега Военно-Грузинская дорога открыта для проезда автотранспорта, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

«Разрешено движение всех видов транспортных средств с 13:00 мск 22 марта», — сказано в релизе ведомства.

Напомним, движение большегрузов по дороге было запрещено в воскресенье с 19:00 мск из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии и простые жители оказывают всемерную помощь водителям большегрузов, вынужденным на протяжении нескольких дней стоять на обочине федеральной трассы в ожидании открытия Военно-Грузинской дороги.

По указанию Главы региона Махмуд-Али Калиматова, вдоль федеральной трассы «Кавказ» в Назрановском районе, где скопилось около 500 фур из близлежащих стран, был сформирован оперативный штаб. В его состав вошли представители администрации Главы и правительства региона, МЧС, УГИБДД, администраций муниципалитетов. На местах организованы пункты горячего питания, установлены палатки, развёрнута полевая кухня.

Экипажи ГИБДД, бригада центра медицины катастроф дежурили круглосуточно. В районных больницах определили отдельные палаты в случае необходимости. Каждый день водителям раздавали горячее питание. Помимо различных ответственных служб, в штаб включены четыре населенных пункта: Плиево, Барсуки, Яндаре, Гази-Юрт. В работе задействованы главы администраций.

Различные благотворительные, волонтерские организации, представители различных ингушских тейпов, старейшины сел самостоятельно проводили сбор средств в поддержку граждан Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Турции, оказавшихся в непростой ситуации. Жители Ингушетии подвозили упаковки минеральной воды, лепешки, горячий чай, фрукты, овощи, показывая гостям традиции гостеприимства.

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