Пожар

По уточненным данным, пожар произошел в помещении на территории фермы в Ингушетии

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Мужчина погиб в результате возгорания жилого помещения на территории фермы на окраине города Сунжа, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Сообщение об инциденте в центр управления в кризисных ситуациях поступило в 17:50.В результате возгорания жилого помещения от полученных тяжелых ожогов погиб мужчина, проживавший в Сунже по ул. Мира, 1», — уточнил собеседник агентства.

На место ЧП выезжали сотрудники службы аварийно -спасательных подразделений и пожарной охраны.

Ранее информированный источник сообщал, что по предварительной информации, инцидент произошел вечером в районе новостроек в городе Сунжа. Пока по неизвестной причине загорелся дом. В результате пожара погиб один человек.

На месте ЧП работают полицейские, спасатели, несколько пожарных расчетов, которые принимают все меры для предотвращения распространения огня на близлежащие жилые строения.

Причину возгорания выясняют специалисты МЧС.

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