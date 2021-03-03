По требованию городской прокуратуры Ингушетии заблокировано 8 сайтов по продаже поддельных документов
По требованию прокуратуры города Карабулака Ингушетии заблокированы 8 сайтов, которые занимаются незаконной реализацией дипломов и аттестатов о высшем, среднем специальном и общем среднем образовании, которые были выявлены в ходе мониторинга сети Интернет.
Как отмечает пресс-служба республиканской прокуратуры, федеральным законодательством запрещено распространение подобной информации. За подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков предусмотрена уголовная ответственность.
Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России и об ограничении доступа к ней.
Карабулакский районный суд Ингушетии удовлетворил требования прокурора города в полном объеме.
В настоящее время по решению суда управлением Роскомнадзора по республике доступ на эти интернет-страницы заблокирован.