Прокуратура

По требованию городской прокуратуры Ингушетии заблокировано 8 сайтов по продаже поддельных документов

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По требованию прокуратуры города Карабулака Ингушетии заблокированы 8 сайтов, которые занимаются незаконной реализацией дипломов и аттестатов о высшем, среднем специальном и общем среднем образовании, которые были выявлены в ходе мониторинга сети Интернет.

Как отмечает пресс-служба республиканской прокуратуры, федеральным законодательством запрещено распространение подобной информации. За подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков предусмотрена уголовная ответственность.

Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России и об ограничении доступа к ней.

Карабулакский районный суд Ингушетии удовлетворил требования прокурора города в полном объеме.

В настоящее время по решению суда управлением Роскомнадзора по республике доступ на эти интернет-страницы заблокирован.

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