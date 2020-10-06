По программе развития сельских поселений в Ингушетии построят фельдшерско-акушерский пункт и школу

«На территории сельского поселения Вежарий реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках данной госпрограммы в селе активно ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта и дошкольного образовательного учреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо этого, по данной программе в сельском поселении ведётся строительство спортивной площадки, а также проводится реконструкция школы.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в сельском поселении Инарки Малгобекского района республики за счет средств местного дорожного фонда благоустроили две улицы, который нуждались в капитальном ремонте дорожного полотна.