По прогнозу банка России пик инфляции ожидается в феврале

По данным департамента исследований и прогнозирования Банка России, в декабре годовая инфляция повысилась до 4,9%, в середине января, по оценке, до 5,1%, к 25 января — до 5,3%. Среднесуточный прирост цен в январе оказался на повышенном уровне относительно прошлых лет, за исключением 2019 года, когда продавцы переносили в цены повышение ставки НДС.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата, цены продолжают расти на плодоовощную продукцию. А основным фактором ускорения роста цен на непродовольственные товары стало повышение цен на легковые автомобили.

По мнению банковских аналитиков, прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, в частности уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля, приведет к началу замедления инфляции в марте, считают аналитики.

«В ближайшее время, по их оценке, на цены будут действовать разнонаправленные и частично уравновешивающие друг друга факторы. Так, с одной стороны, снижаются бюджетные расходы, с другой — восстанавливается экономическая активность, намечается дефицит работников и специалистов ряда профессий. Вакцинация приведет к восстановлению спроса на товары и услуги, потребление которых было ограничено, в то же время может ослабеть спрос на другие товары и услуги, выросший ранее», — делится издание аналитическим прогнозом.