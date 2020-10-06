Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, для ведущего в регионе учреждения, занимающегося подготовкой спортивного резерва в дисциплине тхэквондо, приобретен инвентарь на сумму 4 млн 459 тыс. рублей.

Напомним, главная цель проекта «Спорт — норма жизни» — доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.