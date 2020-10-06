По проекту «Спорт — норма жизни» в Ингушетию продолжает поступать новое оборудование и инвентарь для школ олимпийского резерва
В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в школы олимпийского резерва Ингушетии продолжает поступать новый инвентарь, оборудование и экипировка.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, для ведущего в регионе учреждения, занимающегося подготовкой спортивного резерва в дисциплине тхэквондо, приобретен инвентарь на сумму 4 млн 459 тыс. рублей.
Напомним, главная цель проекта «Спорт — норма жизни» — доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.