Коронавирус

По поручению Путина в Ингушетию сегодня прибудут бригады столичных медиков для борьбы с коронавирусом

0

Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в Ингушетию и ряд других регионов бригады столичных медиков для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом.

«С учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения я бы просил вас, уважаемый Сергей Семёнович, поддержать регионы и направить в регионы, которые нуждаются в такой поддержке, бригады московских медицинских работников. Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам, а такие еще есть у нас, где положение дел пока, во всяком случае, остается сложным и требуется дополнительная помощь, что называется прямо на месте», - сказал В. Путин на встрече с Собяниным в среду, 27 мая.

По словам Президента, в первую очередь эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, а также в Забайкальском крае.

Говоря о накопленном в столице запасе медоборудования и лекарств, Президент попросил мэра столицы рассмотреть возможность направить часть этого резерва регионам.

«Я не сомневаюсь, Москва обязательно откликнется и с готовностью поможет своим коллегам, нашим гражданам в других субъектах РФ, которые сейчас нуждаются в этой поддержке», — заключил Путин. По его словам, чем эффективнее будет эта помощь, тем быстрее ситуация в этих регионах будет складываться с такой же тенденцией, как и в Москве.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заверил Президента, что данная помощь будет оказана регионам незамедлительно.

«Я хорошо понимаю необходимость оказания такой помощи и то, что это нужно делать незамедлительно. Потому что через неделю, через две такая помощь и не нужна уже никому будет. Я думаю, все и так справятся», — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что помощь важно оказать именно сейчас, когда отдельные регионы находятся в трудной ситуации.

По словам мэра Москвы, столичные клиники уже оказывают онлайн-консультации и дистанционную поддержку врачебных решений региональным медицинским учреждениям.

«Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в четыре региона», — сказал Собянин.

Как сообщили газете «Ингушетия» в республиканском Минздраве, первую группу московских медиков в регионе ожидают уже сегодня.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19
Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок
Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи
Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок
День Парада Победы 24 июня указом Президента России объявлен нерабочим
Режим самоизоляции в Ингушетии продлили до 7 июня
Амерхан Алдаганов стал победителем регионального конкурса «Почта глазами детей»
Ингушские лесники высадили 25 тыс. деревьев белой акации в ходе акции «Сад памяти»
Экс-министр труда Ингушетии в тяжелом состоянии доставлен в больницу после ДТП
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в акции, посвященной Дню русского языка

Главное

Яндекс.Метрика

 