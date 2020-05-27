По поручению Путина в Ингушетию сегодня прибудут бригады столичных медиков для борьбы с коронавирусом

«С учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения я бы просил вас, уважаемый Сергей Семёнович, поддержать регионы и направить в регионы, которые нуждаются в такой поддержке, бригады московских медицинских работников. Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам, а такие еще есть у нас, где положение дел пока, во всяком случае, остается сложным и требуется дополнительная помощь, что называется прямо на месте», - сказал В. Путин на встрече с Собяниным в среду, 27 мая.

По словам Президента, в первую очередь эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, а также в Забайкальском крае.

Говоря о накопленном в столице запасе медоборудования и лекарств, Президент попросил мэра столицы рассмотреть возможность направить часть этого резерва регионам.

«Я не сомневаюсь, Москва обязательно откликнется и с готовностью поможет своим коллегам, нашим гражданам в других субъектах РФ, которые сейчас нуждаются в этой поддержке», — заключил Путин. По его словам, чем эффективнее будет эта помощь, тем быстрее ситуация в этих регионах будет складываться с такой же тенденцией, как и в Москве.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заверил Президента, что данная помощь будет оказана регионам незамедлительно.

«Я хорошо понимаю необходимость оказания такой помощи и то, что это нужно делать незамедлительно. Потому что через неделю, через две такая помощь и не нужна уже никому будет. Я думаю, все и так справятся», — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что помощь важно оказать именно сейчас, когда отдельные регионы находятся в трудной ситуации.

По словам мэра Москвы, столичные клиники уже оказывают онлайн-консультации и дистанционную поддержку врачебных решений региональным медицинским учреждениям.

«Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в четыре региона», — сказал Собянин.

Как сообщили газете «Ингушетия» в республиканском Минздраве, первую группу московских медиков в регионе ожидают уже сегодня.