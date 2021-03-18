По нацпроекту «Демография» в Ингушетии открылся шестой с начала года детский сад с ясельной группой

Это шестое дошкольное учреждение, которое открывается в республике в рамках национального проекта «Демография» с начала 2021 года. Стоимость проекта — 144 миллиона рублей.

Руководитель региона подчеркнул, что с вводом учреждения значительно сокращается потребность населенного пункта в местах для дошкольников. Он напомнил, что только в этом году в столице Ингушетии, а также в городе Назрани и в сельских поселениях Галашки, Плиево, а теперь и в Али-Юрте сдано шесть новых детских садов для детей от 0 и до 7 лет. Во всех вводимых в эксплуатацию современных зданиях создаются условия для обучения и воспитания до 60 детей ясельного возраста, что является большой помощью для женщин, которые как можно скорее намерены вернуться к профессиональной деятельности.

«В Али-Юрте около 700 детей дошкольного возраста, 350 из них были уже обеспечены местами, 220 пойдут в новый сад, а в 2022 году мы по линии Минсельхоза в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» построим здесь детский сад на 120 и школу на 720 мест. Таким образом, потребность в дошкольном образовании в населенном пункте к этому сроку будет удовлетворена. Ясельные группы были и остаются самыми дефицитными. Они есть далеко не в каждом детсаду. Эту проблему мы тоже решаем при помощи нацпроектов, благодаря которым в республике только в этом году создано 1320 мест, в том числе 360 мест для малышей до 3 лет», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Новый детский сад соответствует всем современным стандартам, в нем организованы 10 групп, включая четыре ясельных. Спальные комнаты, игровые, музыкальный и спортивный залы, пищеблок полностью укомплектованы новым оборудованием. На стенах холлов и коридоров ДОУ расположены выставочные и информационные стенды.

Детский сад также соответствует действующим нормам пожарной безопасности, доступности для маломобильных групп населения, санитарным требованиям, он оборудован системой видеонаблюдения, которая выведена в комнату охраны, лестничные пролеты и площадки имеют ковровое покрытие. Мебель и двери были закуплены у местных производителей. В каждой группе предусмотрена сушилка для верхней одежды.

По словам заведующей детским садом Мареты Оздоевой, в учреждении трудоустроен 81 человек, в том числе 27 педагогических работников.