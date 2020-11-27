По итогам 9 месяцев 2020 года индекс промышленного производства в Ингушетии вырос на более чем 7%

Об этом сообщила министр экономического развития региона Асет Кациева на совещании в правительстве, под руководством Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Она отметила, что негативное воздействие эпидемиологической обстановки, связанной с распространением Covid-19, внесло свои коррективы в социально-экономическую ситуацию как в целом по стране, так и по Ингушетии.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий составил 97,3% (5 млрд руб.) относительно уровня 2019 года.

Устойчивыми темпами с начала года растет добыча общераспространенных полезных ископаемых (138,3%), переработка, консервирование мяса и мясной пищевой продукции (123,1%). Также отмечается рост в энергетическом секторе.

Объем нефтедобычи ожидается на уровне 48,97 тыс. тонн, что меньше на 6,4%, чем в прошлом году, связано это с ограничением по добыче нефти из-за карантинных мероприятий.

В январе—сентябре 2020 г. обрабатывающими предприятиями отгружено продукции на 1,3 миллиарда рублей, основная доля которой приходится на следующие три отрасли: производство резиновых и пластмассовых изделий, продукции на минеральной (неметаллической) основе, готовых металлических изделий и металлургии.

В регионе восстановился спрос на строительные материалы: так, в 1,7 раза выросло производство кирпича, асфальтобетонной дорожной смеси — в 3,1 раза, строительных сборных конструкций — в 1,3 раза.

Объем отгруженной продукции металлургической отрасли за отчетный период также вырос: 105,5% к соответствующему периоду 2019 года.

Объем продукции АПК во всех категориях хозяйств за 9 месяцев 2020 года в действующих ценах составил 8942,4 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства, несмотря на ограничительные меры, составил 100,7% к тому же периоду прошлого года,. Росту способствовало увеличение производства мяса на 8,8%, молока на 0,8%, яиц на 0,7%.

В области строительства наблюдается ежегодная тенденция по увеличению, объем работ в январе—сентябре текущего года увеличился на 29,7% относительно января—сентября 2019 года в сопоставимых ценах и составил 10,9 миллиарда рублей. По темпам роста строительных работ республика занимает 1 место среди субъектов СКФО и 8 место по России.

Глава Ингушетии дал поручение до 1 декабря детально проанализировать показатели падения и роста, а также представить план на следующий год, направленный на рост всех показателей.

«Нам необходим рывок по всем показателям, мы не можем все время жить мерами бюджетного принуждения. Мы добились реструктуризации госдолга до 2029 года, но свой бюджет должны приводить в профицит, и другой дороги для нас нет. Отдельно хочу обратить внимание ответственных ведомств и органов на рынок труда, на котором необходимо наводить порядок», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.