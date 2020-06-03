По факту убийства жителя сельского поселения Экажево Ингушетии возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, проводятся совместные оперативно-следственные мероприятия. Проверяются различные версии случившегося.

В релизе отмечается, что в дежурную часть отдела МВД по Назрановскому району 2 июня 2020 года в 23.15 поступило телефонное сообщение о перестрелке на улице Афганской сельского поселения Экажево.

К месту происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники районного отдела. В легковой машине со следами пулевых пробоин обнаружено тело мужчины, как установлено, местного жителя. На месте преступления найдены пули и гильзы от стрелкового оружия.