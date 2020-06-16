По факту перестрелки в Назрани, в результате которой есть погибшие и раненые возбуждено уголовное дело

«Возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а » и «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц)», — сказал собеседник газеты.

По его словам, 16 июня 2020 года примерно в 13 часов на окраине Альтиевского административного округа города Назрани произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия между группой местных жителей, в результате которой четверо мужчин погибли, трое доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.

Ранее источник сообщал о четырех погибших и двух раненых в результате инцидента в Назрани.