По факту перестрелки в Назрани, в результате которой есть погибшие и раненые возбуждено уголовное дело
Следственным управлением СКР по Ингушетии возбуждено уголовное дело после перестрелки в Назрани, в результате которой есть погибшие и раненые, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
«Возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а » и «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц)», — сказал собеседник газеты.
По его словам, 16 июня 2020 года примерно в 13 часов на окраине Альтиевского административного округа города Назрани произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия между группой местных жителей, в результате которой четверо мужчин погибли, трое доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести.
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.
Ранее источник сообщал о четырех погибших и двух раненых в результате инцидента в Назрани.