По факту исчезновения двух молодых людей в Ингушетии возбуждено уголовное дело

По данным следствия, 27 февраля 2020 года примерно в 15 часов 30 минут, 21-летний Хамзат и 17-летний Элез Дзейтовы прибыли из Москвы в Назрань. После они безвестно убыли в неизвестном направлении и с тех пор местонахождение молодых людей не установлено, в связи с чем, есть основания полагать, что в отношении них совершено преступление.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения безвестно исчезнувших, говорится в релизе.