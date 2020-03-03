Следком

По факту исчезновения двух молодых людей в Ингушетии возбуждено уголовное дело

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По факту безвестного исчезновения двух молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК России, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ингушетии.

По данным следствия, 27 февраля 2020 года примерно в 15 часов 30 минут, 21-летний Хамзат и 17-летний Элез Дзейтовы прибыли из Москвы в Назрань. После они безвестно убыли в неизвестном направлении и с тех пор местонахождение молодых людей не установлено, в связи с чем, есть основания полагать, что в отношении них совершено преступление.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения безвестно исчезнувших, говорится в релизе.

 

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