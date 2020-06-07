По факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Ингушетии проводится проверка

Напомним, накануне вечером на территории общества с ограниченной ответственностью «Сад-Гигант Ингушетия», расположенном в Сунженском районе республики, произошло столкновение двух пассажирских автобусов, перевозивших работников данного агропромышленного предприятия.

В результате ДТП по уточненным данным пострадало 8 человек, пятеро из которых, после оказания первой помощи в Сунженской районной больнице, были отпущены домой.