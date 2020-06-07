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По факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Ингушетии проводится проверка

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По факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Ингушетии проводится проверка на предмет совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, накануне вечером на территории общества с ограниченной ответственностью «Сад-Гигант Ингушетия», расположенном в Сунженском районе республики, произошло столкновение двух пассажирских автобусов, перевозивших работников данного агропромышленного предприятия.

В результате ДТП по уточненным данным пострадало 8 человек, пятеро из которых, после оказания первой помощи в Сунженской районной больнице, были отпущены домой.

 

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