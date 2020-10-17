Обыск

По двум адресам в Ингушетии провели обыски после взрыва в машине в Назрани

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Правоохранители провели обыски в Назрани и сельском поселении Плиево после спецоперации в Насыр-Кортском административном округе накануне ночью, сообщил газете «Ингушетия» осведомлённый источник

«Силовики провели обыски по местам прописки и проживания погибшего при взрыве в машине владельца сети проката охолощенного оружия, который разыскивался с февраля по подозрению в незаконном хранении боевого оружия», — сказал источник.

Он отметили, что следственные мероприятия прошли в доме в сельском поселении Плиево и в одной из квартир в 18-этажном доме в Назрани, где, по мнению правоохранителей, он скрывался на протяжении нескольких месяцев.

По его данным, на текущий момент информации об обнаружении по упомянутым адресам запрещенных предметов и оружия нет.

Как сообщалось ранее, накануне ночью в ходе перестрелки на федеральной автодороге в Насыр-Кортском АО взорвался автомобиль ВАЗ-2106, в котором находился разыскиваемый Ведзижев.

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