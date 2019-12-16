По делу об убийстве братьев Эльджаркиевых задержан одиннадцатый подозреваемый

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В Москве задержан еще один подозреваемый по уголовному делу об убийстве начальника центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата — медика Абдулахмеда.

Мужчину задержали накануне ночью, а сейчас он находится в ИВС.

В рамках уголовного дела расследуется два эпизода: нападение на Эльджаркиева 12 января 2019 года и его убийство 2 ноября. Как сообщалось, уже арестованы десять человек. Среди них бизнесмен, вероятный руководитель ОПГ.

Ранее сообщалось, что число фигурантов в деле об убийстве Эльджаркиева может превысить 30.

Эльджаркиев был убит 2 ноября в Москве. Вместе с ним погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. По официальной информации, преступник совершил не менее десяти выстрелов.

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