Розыск

По делу о нападении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии объявили в розыск еще трех фигурантов

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Следственный комитет объявил в международный розыск еще трех уроженцев республики, которых следствие считает причастными к нападению и убийству главы Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Следствием установлены и объявлены в международный розыск еще три фигуранта, которым также заочно предъявлены обвинения», — сказал собеседник агентства.

Напомним, вечером 2 ноября 2019 года на улице Академика Анохина в Москве Эльджаркиева и его брата застрелили. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил около 10 раз и скрылся.

18 ноября 2019 года Басманный суд заочно арестовал жителя Ингушетии, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева.

Позднее по подозрению в причастности к убийству и покушению на убийство было арестовано более 11 человек. Кроме этого, на причастность к содеянному следователи проверяли еще 30 человек. Им были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 УК России («Незаконное ношение оружия»).

Некоторым из них были также предъявлены обвинения в преступлениях террористического характера, вину никто не признает.

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