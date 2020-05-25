По делу о мошенничестве на сумму более 250 млн руб. в Ингушетии задержаны два человека

«Правоохранителями установлено, что в период с февраля 2012 по апрель 2015 года должностные лица одной из энергосетевых компаний Северо-Кавказского региона, используя служебное положение, заключили договоры с аффилированными фирмами на выполнение работ для создания комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах, расположенных на территории Республики Ингушетия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом были завышены объемы и стоимость выполненных работ и материалов, а также использовано ненадлежащее оборудование. В результате противоправных действий злоумышленники похитили более 250 млн руб.

Совершив преступное деяние, злоумышленники легализовали похищенные денежные средства путем совершения фиктивных финансовых операций, которые после ввода в легальный оборот использовали в финансовой деятельности подконтрольных организаций.

По данному факту ГУ МВД России по СКФО при координации управления Генпрокуратуры России в Северо-Кавказском федеральном округе в отношении ряда должностных лиц энергосетевой компании и руководителей подконтрольных фирм возбужденно уголовное дело по ч.4 ст.174.1 УК — «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Следователи наложили арест на имущество в сумме, равной причиненному ущербу. Двое фигурантов дела заключены под стражу, трое объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что по материалам 3 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю Следственной частью окружного полицейского главка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество».