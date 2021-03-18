По делу о митинге в Магасе в Ингушетии задержали двух человек

«Задержания в Ингушетии по ингушскому делу продолжаются. В Нальчик доставлен Горбаков. При задержании получил травму Газдиев, который в настоящее время находится в ИРКБ», — написал адвокат Магомед Беков.

Также о задержании Газдиева сообщил адвокат Джабраил Куриев.

«На данный момент мне сообщают, что проходит задержание некоего Газдиева в отделении травматологии ИРКБ по митинговому делу. Газдиев был доставлен туда с травмой, и у него кровотечение. Думаю, если врачи дадут согласие, то его заберут в Нальчик», — сказано в сообщении Куриева на его странице в Facebook.

Напомним, что осенью 2018 года после подписания соглашения об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней в Магасе начались акции протеста. Весной 2019 года на митинге произошло столкновение участников протеста с силовиками, после чего в регионе были задержаны и арестованы 46 человек, около 30 из них осуждены по обвинению в применении насилия к представителям власти.