Туризм

Площадки ремесленников для привлечения туристов планируется открыть в Ингушетии

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Комитет по туризму Ингушетии совместно с ассоциацией ремесленников региона откроют площадки, где туристы смогут приобрести сувениры, поучаствовать в мастер-классах и познакомиться с национальными ремеслами региона. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.

«К нам обратилась ассоциация ремесленников Ингушетии, мы договорились о том, что комитет, используя свой административный ресурс, найдет в муниципалитетах площадки, где можно открыть точки ремесленников. Посетив их, турист сможет узнать о национальных ремеслах ингушей, поучаствовать в мастер-классах и даже смастерить своими руками для себя сувенир под чутким руководством ремесленника. Получается такое погружение туриста в национальный колорит», — сказал Мизиев.

По его словам, открытие таких студий привлечет новый поток туристов, а также поможет развиваться и ремесленникам.

«Сувениры на национальную тематику не производились ранее в регионе в необходимом количестве, их приходилось ввозить из соседних республик, но теперь ремесленники смогут работать и для продажи своих изделий. Все мини-мастерские будут внесены нами в туристические маршруты республики», — добавил собеседник агентства.

Ассоциация ремесленников Ингушетии насчитывает более 200 мастеров разных направлений — от гончаров, кузнецов и плотников до ювелиров, художников и скульпторов.

По информации комитета по туризму, в 2019 году Ингушетию посетили более 130 тыс. туристов из разных стран. В регионе для них действуют более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика.

Самая посещаемая путешественниками часть маршрутов пролегает по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, который расположен в горном Джейрахском районе республики.

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