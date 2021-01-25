«Платон» повысил тариф за вредный проезд большегрузов по федеральной трассе

Автомобили массой более 12 тонн будут платить через государственную систему «Платон» за вред, причиняемый федеральным трассам, на 14 копеек больше за километр пробега — 2,34 рубля.

Размер платы рассчитывается с учетом годовой инфляции в период с 10 по 20 января после публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.

По данным Росавтодора, в системе «Платон» зарегистрировано более 617 тысяч грузоперевозчиков и более 1 миллиона 420 тысяч транспортных средств массой более 12 тонн. Четверть транспортных средств принадлежит иностранным логистическим компаниям.

Вносимая грузоперевозчиками плата в системе «Платон» поступает в Федеральный дорожный фонд и расходуется на ремонт дорог. С 2015 года, когда была запущена система, в фонд поступило более 126 млрд рублей. Общий объем отремонтированных дорог за счет средств системы «Платон» за время ее работы составит 3,3 тысячи км, количество мостовых сооружений превысит 130.