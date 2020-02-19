Удобный сервис для пользователей

Ритм современной жизни заставляет все делать в темпе. ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» заботится о своих клиентах и стремится экономить их личное время, что является важным моментом в современном ритме жизни. Для удобства клиентов, в целях предоставления возможности получения информации по лицевому счету в режиме онлайн на сайте компании и в мобильном приложении «Мой Газ» реализован «Личный кабинет».

Теперь, с появлением этой платформы, не нужно стоять в очередях и тратить много времени на оплату счетов. Также «Личный кабинет» позволит упростить многие процедуры.

В «Личном кабинете» можно узнать информацию о количестве проживающих, размере отапливаемой площади, об установленном газовом оборудовании, передать показания счетчиков, получить квитанцию, оплатить газ, получить выписку взаиморасчетов, узнать адреса и контакты абонентских пунктов.

Информация в личном кабинете обновляется еженедельно и содержит данные по состоянию лицевого счёта на начало расчётного месяца.

Чтобы воспользоваться сервисом абоненту необходимо зайти на сайт компании, далее перейти по баннеру «Личный кабинет абонента» либо скачать мобильное приложение «Мой Газ».

Ознакомиться с инструкцией по регистрации и работе в «Личном кабинете абонента» можно на главной странице сайта в разделе «Физическим лицам».

Через «Личный кабинет абонента» можно получить ответы на интересующие вопросы. Больше не нужно никуда ехать, достаточно зайти на сайт. Все взаиморасчеты с компанией полностью прозрачны и позволяют контролировать свои расходы.