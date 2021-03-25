Образование

Пищеблоками оснастят 28 школ в Ингушетии для организации горячего питания

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В 28 образовательных учреждениях Ингушетии создадут пищеблоки, оснащенные технологическим оборудованием, для организации полноценного горячего питания для учащихся 1-4 классов, сообщила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

«На сегодняшний день бесплатное горячее питание организовано для всех учащихся 1-4 классов школ региона. На особом контроле находятся 28 организаций, где отсутствуют пищеблоки. В настоящее время в этих школах ведется работа по строительству пищеблоков», — сказала Бокова.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии подписали соглашение с Минпросвещения России, в рамках которого регион получит субсидию в размере более 51 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания для учащихся младших классов всех школ республики.

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