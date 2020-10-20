Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов прибыл в Ингушетию с рабочим визитом

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, он ознакомится с ходом реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и проведет совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса субъекта.

В рамках программы пребывания Хатуов планирует также посетить стройплощадки соцобъектов, возводимых в Малгобекском, Назрановском и Джейрахском районах.