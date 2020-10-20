Визит

Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов прибыл в Ингушетию с рабочим визитом

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Джамбулат Хатуов

В Ингушетию с рабочей поездкой прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, он ознакомится с ходом реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и проведет совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса субъекта.

В рамках программы пребывания Хатуов планирует также посетить стройплощадки соцобъектов, возводимых в Малгобекском, Назрановском и Джейрахском районах.

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