Первый вице-премьер Ингушетии проверил качество реализации проекта по реабилитации центрального карабулакского пруда

Данные работы выполнены в рамках национального проекта «Экология». По итогам инспекции водоёма вице-премьер провёл на месте совещание с представителями администрации города, министерства экологии и природных ресурсов республики, подрядной организации, надзорных органов и регионального общества охотников и рыболовов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, ответственные лица отчитались по своим направлениям, в том числе по дополнительным работам, выполненным строительной фирмой по просьбе главы Карабулака Магомед-Башира Осканова: устройству отстойника, водоспуска и маточного пруда для разведения мальков рыбы.

Далее участники мероприятия обсудили перспективы благоустройства территории вокруг главного городского водоёма, в частности, речь шла о необходимости беговой дорожки, освещения, установки скамеек и урн для мусора. Собравшиеся обратили внимание на то, что пруд сейчас массово облюбовали пернатые, среди них немало чаек — верный признак того, что вода здесь стала гораздо чище.