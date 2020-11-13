Строительство

Первый объект образования построили в новом микрорайоне ингушской столицы

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В новой прибрежно-парковой зоне Магаса появилось первое здание дошкольного учреждения, рассчитанное на 220 мест, рядом с ним строится школа, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя республики.

«Первый детсад появился в прибрежно-парковой зоне столицы республики. Строительство нового объекта образования стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Дошкольное учреждение на 220 мест начали возводить в начале 2019 года по заказу Минстроя Ингушетии», — сказал сотрудник пресс-службы.

Контрактная стоимость объекта — 187 млн руб. Здание трехэтажное, железобетонное, общая площадь объекта — более 4 тыс. квадратных метров. Имеется пожарная сигнализация, вентиляция, отопление, подведены все необходимые коммуникации, завершено оформление наружного фасада здания и благоустройство территории с установкой игровых площадок.

Дошкольное учреждение автономное. Детсад имеет свои очистные сооружения, дизельную электростанцию и котельную. На территории около одного гектара расположен корпус здания, игровые площадки и зеленая зона. В учреждении имеются все необходимые помещения на 12 возрастных групп. Кроме этого есть спортивный, танцевальный и актовый залы, художественные мастерские, пищеблок.

Неподалеку от детского сада в новом микрорайоне ведется строительство школы на 704 места.

По данным пресс-службы Минстроя, по нацпроекту «Образование» в семи муниципалитетах в 2021 году предусмотрено строительство новых дошкольных учреждений.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Минобрнауки региона, в рамках национального проекта «Демография» в республике планируется открыть 10 дошкольных образовательных учреждений до конца текущего года.

В новых зданиях будут оборудованы просторные групповые и спальные помещения, многофункциональные залы, современные пищеблоки и медицинские блоки.

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