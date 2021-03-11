Первый детсад появился в прибрежно-парковой зоне ингушской столицы

«С праздником детей, родителей и воспитателей нового дошкольного учреждения поздравил Глава региона Махмуд-Али Калиматов. В ходе церемонии руководитель субъекта отметил, что, несмотря на то, что все строительные работы были завершены согласно контракту еще в прошлом году, детский сад ввели в эксплуатацию только после проверки полного перечня разрешительной документации», — сказал собеседник издания.

По его данным, объект построен по программе «Стимул», которая реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На его возведение затрачено более 187 млн руб.

Как сообщила заведующая учреждением, заслуженный учитель Ингушетии Луиза Берсанова, через региональный центр занятости населения в организацию на разные должности трудоустроены 86 сотрудников.

«В детском саду двенадцать групповых ячеек, в том числе четыре ясельных, восемь дошкольных. Имеются кружковые, музыкальный и физкультурный залы. В пищевом блоке здания предусмотрено раздельное хранение продуктов. Также оборудованы кабинет педагога-психолога и логопеда, сенсорная комната. Есть помещения и для проведения познавательно-исследовательской деятельности», — рассказала Берсанова.

По её данным, на территории детского сада установлены безопасные игровые площадки, в том числе 12 теневых навесов.

В детском саду установили два лифта. Один предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья. А второй — для подъема еды из кухни на этажи. В новом здании особое внимание уделено безопасности детей — камеры видеонаблюдения установлены как снаружи по периметру всей территории, так и внутри помещений.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в 2021 году власти республики планируют строительство девяти детских садов на 1 тыс. 980 мест. Таким образом, очередность в детские сады, которая составляет 5,2 тыс. детей, сократится на 38% .

В Ингушетии уже функционируют 75 детских садов. Охвачено дошкольным образованием почти 18 тыс. детей. Также в новых детских садах создаются ясельные группы, каждая из которых рассчитана на 60 мест.

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от нуля до семи лет в Ингушетии составляет 75%. По нацпроекту «Демография» и федеральным программам в 2020 году в регионе создано 1 тыс. 320 дополнительных мест за счет ввода в эксплуатацию шести детских садов, в том числе 360 мест для детей ясельного возраста.