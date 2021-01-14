Первые выпускники «Юнармии» по Ингушетии поделились своим опытом

Большинство выпускников поступило в военные вузы, а также вузы МВД, тем самым продолжая выбранную стезю. Они поделились своим опытом с ребятами и выступили с напутственными речами.

В заключение мероприятия первые выпускники региональной организации «Юнармии» были поощрены грамотами и благодарностями.