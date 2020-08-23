Экология

Первые саженцы лесного питомника в Ингушетии планируется получить уже весной 2021 года

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В республике до конца года планируется создание базисного лесного питомника, а уже весной 2021 года получить первые саженцы, которые будут использовать для озеленения населенных пунктов, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«На данный момент все работы по подготовке почвы выполнены в полном объеме, осенью текущего года планируется посев семян лесных растений ценных пород, а уже весной следующего года получить первые саженцы. Создание собственного хозяйства позволит обеспечить посадочным материалом не только работы по лесовосстановлению, но и даст возможность получать доходы от его реализации», — сказал собеседник.

По его словам, все работы будут проводится за счет средств региона, завершение процедуры оформления документации участка для передачи его в пользование Минприроды Ингушетии планируется к концу сентября 2020 года.

«В случае задержки срока оформления юридической части запланированных мероприятий на землях лесного фонда Назрановского и Сунженского лесничеств подготовлены два участка под временный питомник общей площадью 1 га», — добавили в ведомстве.

По данным Минприроды региона, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли — 78,2 тыс. га. Все леса по целевому назначению отнесены к защитным типам. Общий запас древесины составляет 12296,8 тыс. куб. м, а средний годичный прирост запаса древесины — 149,5 тыс. кубометров.

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