Первые модельные библиотеки в Ингушетии готовы к открытию

Это центральная библиотека имени Чаха Ахриева в Назрани и библиотека-филиал № 1 в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района, которые стали победителями конкурса 2020 года в проекте модернизации муниципальных библиотек в регионах России.

Директор Национальной библиотеки Радима Газдиева с представителями регионального проектного офиса посетила библиотеки, которые готовятся к открытию в совершенно новом качестве.

Уже сейчас можно сказать, что обновленные библиотеки станут для жителей любимым местом интеллектуального развития и досуга. Современный дизайн, яркая и удобная мебель, новая компьютерная техника с высокоскоростным интернетом и доступом к Национальной электронной библиотеке РФ, места для людей с ограниченными возможностями здоровья, новые книги и периодика, включая мировые бестселлеры, научно-популярная и познавательная литература, интерактивные игры — все это ждет пользователей.

В ходе встречи были определены первоочередные задачи, стоящие перед первыми модельными библиотеками Ингушетии и всей библиотечной системой республики. Диалог будет продолжен уже в Национальной библиотеке в ходе запланированного совещания директора НБРИ Р. Газдиевой с директорами централизованных библиотечных систем республики в конце рабочей недели.