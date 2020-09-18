Первые модельные библиотеки в Ингушетии готовы к открытию
1 октября в Ингушетии состоится открытие первых модельных библиотек, созданных в рамках нацпроекта «Культура», сообщила пресс-служба Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева.
Это центральная библиотека имени Чаха Ахриева в Назрани и библиотека-филиал № 1 в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района, которые стали победителями конкурса 2020 года в проекте модернизации муниципальных библиотек в регионах России.
Директор Национальной библиотеки Радима Газдиева с представителями регионального проектного офиса посетила библиотеки, которые готовятся к открытию в совершенно новом качестве.
Уже сейчас можно сказать, что обновленные библиотеки станут для жителей любимым местом интеллектуального развития и досуга. Современный дизайн, яркая и удобная мебель, новая компьютерная техника с высокоскоростным интернетом и доступом к Национальной электронной библиотеке РФ, места для людей с ограниченными возможностями здоровья, новые книги и периодика, включая мировые бестселлеры, научно-популярная и познавательная литература, интерактивные игры — все это ждет пользователей.
В ходе встречи были определены первоочередные задачи, стоящие перед первыми модельными библиотеками Ингушетии и всей библиотечной системой республики. Диалог будет продолжен уже в Национальной библиотеке в ходе запланированного совещания директора НБРИ Р. Газдиевой с директорами централизованных библиотечных систем республики в конце рабочей недели.