Первую партию медицинской формы выпустила перезапущенная швейная фабрика в Ингушетии

«На данный момент на фабрике работают более 100 человек, мы начали массовый пошив, готов первый заказ — 500 медицинских халатов для Назрановской районной больницы. Параллельно идет обучение новых сотрудников, часть из которых не имеет навыков шитья. На одной из частей завода планируется провести ремонтные работы, для ее освещения заказано из Турции современное осветительное беспроводное оборудование, а также новая техника, что позволит создать около 1 тыс. рабочих мест», — сказала Кепенек.

По словам заместителя главврача Назрановской районной больницы Фатимы Евлоевой, ранее медицинскую форму медучреждениям региона приходилось заказывать из других регионов.

«Сейчас такая необходимость отпала, ранее у нас возникали проблемы со способами и сроками получения заказа. Важно, чтобы медицинский халат или костюм сохранял свою форму, всегда был чистым, поэтому он регулярно стирается, а здесь материал имеет противомикробную пропитку и устойчивость к загрязнениям. Ткань для медицинской одежды должна не впитывать грязь и не притягивать пыль, не должно быть на поверхности ворсинок, в данном случае все эти требования соблюдены, мы очень довольны и планируем и дальше сотрудничать с этой фабрикой», — сказала Евлоева.

Напомним, что швейная фабрика была построена и открыта в Ингушетии в 2017 году, она располагается на территории 2 га и включает в себя здания общей площадью 10 863,2 кв. м. Ее сметная стоимость составила около 600 млн рублей. Спустя некоторое время после открытия, фабрика была закрыта, а в декабре 2020 года передана турецким инвесторам.