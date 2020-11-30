Туризм

Первую модульную гостиницу создадут в Ингушетии до конца будущего года

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Мемориал памяти и славы в Назрани

Первую модульную гостиницу создадут в Ингушетии до конца 2021 года на средства гранта Ростуризма. Об этом ТАСС рассказал автор проекта Алихан Лолохоев.

«Это не объект капитального строительства, площадка будет залита бетоном, а из модулей рабочие соберут здание по инструкции инженеров, которые прибудут в регион для возведения гостиницы, завершить все работы мы намерены до конца 2021 года на средства гранта, который выделил нам Ростуризм на реализацию нашего проекта. Удобство модульной гостиницы состоит в том, что если мы потом найдем подходящий участок в горах, мы сможем просто перенести ее туда, первоначально в ней смогут разместиться до 25 человек, но при необходимости, благодаря особенностям сбора, мы сможем увеличивать количество мест размещения», — сказал Лолохоев.

По его словам, гостиница будет располагаться рядом с Мемориалом памяти и славы в городе Назрани, где сосредоточена основная информация об истории ингушей.

«Мемориальный комплекс — одно из самых посещаемых мест на равнинной Ингушетии, потому гостиница будет размещаться рядом с ним, комитет по туризму региона оказал нам содействие и помог в получении земельного участка. В самой гостинице также будет туристско-информационный центр, в котором любой гость сможет получить информацию о возможностях отдыха в регионе, также от центра мы намерены организовать регулярный трансфер до курорта «Армхи». Рядом с гостиницей мы планируем возвести небольшую мечеть в национальном стиле, для ее строительства нам тоже выделен земельный участок», — добавил Лолохоев.

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